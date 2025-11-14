LIVE Barcellona-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | palla a due si comincia al Palau Blaugrana
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-9 TRIPLA di Edwards e sorpasso bolognese. 7-6 Ancora Diouf da sotto il canestro. 7-4 Ancora Vesely. 5-4 Diouf da sotto il canestro segna dopo un’azione confusa. 5-2 Alston segna i primi due punti per la Virtus. 5-0 Shengelia da tre. 2-0 Vesely sblocca il match. 20.30 Squadre in campo. Si parte!!!!!! 20.28 Tra poco si comincia!!!! 20.26 Negli ultimi cinque incontri lo storico recita 3 vittorie per il Barça e 2 per la Virtus. 20.25 Le V-nere, imbattute tra le mura amiche, devono iniziare ad alzare il livello anche in trasferta per non perdere contatto dalle posizioni di classifica che contano. 🔗 Leggi su Oasport.it
