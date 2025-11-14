LIVE Barcellona-Virtus Bologna 88-81 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | vincono gli spagnoli grazie a Punter e Clyburn Fatale alla Virtus l’ultimo quarto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra diretta live termina qui. Grazie per la cortese attenzione. Barcellona vince 88-81 con un ultimo quarto fantastico. Decisivi Punter (17) e Clyburn (13). Quarto ko consecutive in trasferta per la Virtus Bologna. Bolognesi in partita per 30?, poi i catalani sono stati superiori. FINISCE QUI!!!!! 88-81 22 per Shengelia. 86-81 12 per Vildoza ai liberi. 86-80 Clyburn da tre. +6 blaugrana a 50? dalla fine. 83-80 Schiaccia DIOUF!!!! 83-78 Diouf accorcia. 83-76 Punter da tre. 80-76 22 di Morgan. 80-74 12 per Shengelia ai liberi. 79-74 33 di Morgan. 79-71 Shengelia da sotto il canestro. 🔗 Leggi su Oasport.it
