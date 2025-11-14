LIVE Barcellona-Virtus Bologna 77-69 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | parziale incredibile degli spagnoli Virtus in netta difficoltà
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79-74 33 di Morgan. 79-71 Shengelia da sotto il canestro. 77-71 Schiaccia Niang. Torna a segnare Bologna. 77-69 Satornasky da tre manda in visibilio il Palau. 74-69 Punisce Vesely. Virtus in bambola. Palla persa da HAckett. 72-69 22 per Shengelia ai liberi. 70-69 Ancora Parra dall’arco. Parziale di 7-0 per i blaugrana. 67-69 Parra da tre. 64-69 Tripla di Brizuela. 61-69 SCHIACCIA DIARRA!!!! Inizia il quarto finale! FINE TERZO QUARTO!!! 61-67 per la Virtus Bologna a 10? dal termine. Time out. 0.8 secondi rimasti all’attacco blaugrana. 61-67 PAJOLA con la mano sinistra!!!! 61-65 MORGANNNNN da tre!!!!! 61-62 Hernangomez da sotto il canestro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Virtus così in campo alle 20.30 a Barcellona Vai su X
#GameDay 11ª Giornata EuroLega Barcellona-Virtus Bologna Palau Blaugrana ? 20:30 Sky Sport Arena NOW Radio Nettuno Bologna Uno - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Barcellona Virtus Bologna/ Streaming video tv: V nera al Palau! (Eurolega, oggi 14 novembre 2025) - Diretta Barcellona Virtus Bologna streaming video tv: le V nere vanno al Palau Blaugrana per un match ormai classico in Eurolega (11^ giornata). ilsussidiario.net scrive
LIVE Barcellona-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi in Spagna - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale del match tra Barcellona ... Come scrive oasport.it
Dove vedere in tv Barcellona-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - 2026 metterà di fronte la Virtus Olidata Bologna al Barcellona. Secondo oasport.it