LIVE Barcellona-Virtus Bologna 61-67 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | V-Nere a +6 inizia il quarto decisivo

LIVE Barcellona-Virtus Bologna 61-67 Eurolega basket 2026 in DIRETTA

14 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-69 Parra da tre. 64-69 Tripla di Brizuela. 61-69 SCHIACCIA DIARRA!!!! Inizia il quarto finale! FINE TERZO QUARTO!!! 61-67 per la Virtus Bologna a 10? dal termine. Time out. 0.8 secondi rimasti all’attacco blaugrana. 61-67 PAJOLA con la mano sinistra!!!! 61-65 MORGANNNNN da tre!!!!! 61-62 Hernangomez da sotto il canestro. 59-62 Morgan appoggia facilmente dopo un gran movimento. 59-60 22 per Morgan in lunetta. 59-58 Punter dopo un’azione rocambolesca. 57-58 Niang!! Sorpasso Virtusss!!!! 57-56 VILDOZA da tre. 57-53 Non smette di segnare Clyburn. 55-53 12 di Jallow ai liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it

