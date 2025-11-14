LIVE Barcellona-Virtus Bologna 55-52 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | spagnoli ancora avanti la Virtus rimane in partita a metà terzo quarto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-53 Non smette di segnare Clyburn. 55-53 12 di Jallow ai liberi. Shengelia per terra dopo uno scontro con un cameraman. 55-52 Ancora Clyburn. 53-52 Clyburn da sotto il canestro. 51-52 Ancora Jallow dopo l’errore di Niang. Libero supplementare. 51-50 Vildoza fino in fondo! 51-48 Clyburn dal post basso. 49-48 22 per Vesely in lunetta. 47-48 12 di Diouf ai liberi. 47-47 Errore Vildoza, schiaccia Cale. 45-47 Ancora Edwards in contropiede! 45-45 Pareggia subito Edwards. Fallo tecnico fischiato allo statunitense. Squadre pronte. Si riparte!!!! Tra poco si ricomincia! Il Barcellona sta tirando con il 66% da tre contro il 38% virtussino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
#GameDay 🇪🇺 11ª Giornata EuroLega 🆚 Barcellona-Virtus Bologna Palau Blaugrana 🇪🇸 ⏰ 20:30 Sky Sport Arena NOW Radio Nettuno Bologna Uno - facebook.com Vai su Facebook
#GameDay 🇪🇺 11ª Giornata EuroLega 🆚 Barcellona-Virtus Bologna Palau Blaugrana 🇪🇸 ⏰ 20:30 Sky Sport Arena NOW Radio Nettuno Bologna Uno Vai su X
Diretta Barcellona Virtus Bologna/ Streaming video tv: V nera al Palau! (Eurolega, oggi 14 novembre 2025) - Diretta Barcellona Virtus Bologna streaming video tv: le V nere vanno al Palau Blaugrana per un match ormai classico in Eurolega (11^ giornata). Si legge su ilsussidiario.net
LIVE Barcellona-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi in Spagna - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale del match tra Barcellona ... Lo riporta oasport.it
Dove vedere in tv Barcellona-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - 2026 metterà di fronte la Virtus Olidata Bologna al Barcellona. Si legge su oasport.it