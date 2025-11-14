LIVE Barcellona-Virtus Bologna 45-43 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Punter da metà campo porta avanti i catalani a fine primo tempo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TERMINA IL PRIMO TEMPO!!!! 45-43 Punter da metà campo sulla sirena!!!!!!! 42-43 Ancora Punter da tre. Time out Ivanovic. Satoransky a terra travolto da Jallow. 39-43 Bel canestro di Parra. 37-43 Schiaccia Smailagic. 37-41 Vesely accorcia. 35-41 JALLOW da tre!!! 35-38 Schiaccia Vesely. Time out Barcellona. 33-38 Incredibile penetrazione di Edwards. 33-36 Jallow in contropiede. 33-34 Da tre Brizuela. 30-34 12 di Jallow. 30-33 Ancora Laprovittola. 27-33 HACKETTT da tre!!. 27-30 Laprovittola da due. 25-30 DIOUFFF. Break Virtus. 25-28 BOMBA di MORGANN! 25-25 Risponde Clyburn. 🔗 Leggi su Oasport.it
