L’ispettore in pensione compie cento anni colleghi gli fanno visita | Fate sempre del bene

Lecceprima.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SOLETO – L’ispettore in pensione compie cento anni e i suoi colleghi lo celebrano e lo vanno a trovare: un giorno di festa speciale per la polizia di Stato, che omaggia Donato Di Mitri, detto “Uccio”, collega in quiescenza che ha tagliato il traguardo da centenario. Alcuni poliziotti del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

