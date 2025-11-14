L’ispettore in pensione compie cento anni colleghi gli fanno visita | Fate sempre del bene
SOLETO – L’ispettore in pensione compie cento anni e i suoi colleghi lo celebrano e lo vanno a trovare: un giorno di festa speciale per la polizia di Stato, che omaggia Donato Di Mitri, detto “Uccio”, collega in quiescenza che ha tagliato il traguardo da centenario. Alcuni poliziotti del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Maurizio Anderlini e' stato ispettore della polizia penitenziaria di Terni. È stato anche segretario del sindacato Sappe. Insomma, a Terni era conosciuto. La sua scomparsa ( era in pensione) ha destato commozione e dolore in chi lo conosceva. si legge in una - facebook.com Vai su Facebook
