Lino Banfi al Monte Carlo Film Festival | Farei volentieri Nonno Libero ne I Cesaroni | Esclusiva

Abbiamo intervistato in esclusiva Lino Banfi al Montecarlo Film Festival che si sta svolgendo proprio in questi giorni a Montecarlo. L’amatissimo attore ci ha svelato che per essere presente a questo importante evento ha dovuto rinunciare all’incontro che Papa Leone ha predisposto per il 15 novembre con alcuni attori, ma spera tanto che il Santo Padre gli possa dare una possibilità di un’udienza privata perché ci terrebbe tantissimo ad incontrarlo dopo aver avuto già l’onore di poter conoscere di persona il predecessore, ovvero Papa Francesco. Banfi ha poi aggiunto che ripercorrendo i passi di Suor Costanza, ovvero di Valeria Fabrizi, che da Che dio ci aiuti è passata a Don Matteo, porterebbe il suo nonno Libero tra i Cesaroni pur di dare far tornare il suo amatissimo personaggio in tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Lino Banfi al Monte Carlo Film Festival: “Farei volentieri Nonno Libero ne I Cesaroni” | Esclusiva

Argomenti simili trattati di recente

Infinite Statue rende omaggio al grande Lino Banfi e al leggendario film “L’Allenatore nel Pallone” con l’unico e inimitabile Oronzo Canà – PVC Figure Cine-Mone! Visibile in anteprima a Lucca Comics & Games, presso Piazza Santa Maria Ordinabile ora - facebook.com Vai su Facebook

Lino Banfi, con Pio e Amedeo in un ruolo insolito e serio - Avevo anche messo in campo sul set una freddura che facevo in avanspettacolo, ma vedevo la loro insofferenza, era un terre ... Si legge su msn.com

Lino Banfi, la morte della moglie Lucia è una ferita aperta: “Non mi riconosceva, non parlava, la imboccavo come una bambina” - Lino Banfi è il protagonista del cortometraggio per la canzone di Michele Bravi "Lo ricordo io per te". fanpage.it scrive

Lino Banfi: “Papa Francesco? Commosso per il desiderio di mia moglie Lucia”/ “Voleva morire con me…” - Il giorno dopo i funerali di Papa Francesco, il cordoglio ... Si legge su ilsussidiario.net