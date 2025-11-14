Situazione fluida e molto interessante nel gruppo J, dove il Belgio dovrebbe aver compiuto un passo quasi decisivo per il primo posto, con l’ultima vittoria ai danni del Galles, che ora corre qualche rischio di non arrivare nemmeno al secondo posto. I britannici hanno una partita in meno e tre punti in meno della Macedonia . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Liechtenstein-Galles (Qualificazioni Mondiali Europa, 15-11-2025 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Meno di cinque gol a Vaduz?