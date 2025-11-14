L’eredita di Elena | dona la casa al Comune Usate i soldi per il gattile
Rimini, 14 novembre 2025 – Ha lasciato la sua casa in eredità al Comune di Rimini. “Usate i soldi della vendita per realizzare il gattile”. Questa è stata l’ultima volontà di Elena Bergnesi, riminese doc, morta il 9 maggio in Spagna dove viveva da tempo. Grande amante degli animali, la donna ha deciso di lasciare in eredità l’abitazione, del valore di 200mila euro, al Comune e all’Ausl. Soldi che serviranno a finanziare la nuova struttura per i gatti a Rimini e l’attività del reparto di senologia dell’ospedale di Forlì. L’incendio distrusse l’area destinata al gattile. Il lascito destinato al gattile ammonta a 100mila euro, come è emerso all’atto di apertura del testamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Elena è scomparsa all'età di 70 anni #Rimini #Attualita Vai su X
Provano a rubarle la vita. Ma non ci riescono. Lei è Elena Cassandra Tarabotti. Figura gigantesca e poco conosciuta. Lei, che nasce a Venezia nel 1604, in un mondo dove le donne valgono poco e decidono ancora meno. È il padre, che sceglie per lei: a sedi - facebook.com Vai su Facebook
Dona un Euro per La Casa di Elena - Un salvadanaio dalla forma simbolica di casetta che aiuterà la raccolta fondi per realizzare il progetto ... bagheriainfo.it scrive
Alla Fondazione Elena Trevisanato in dono una casa a Venezia : «Mai ai turisti» - Parte da qui la storia di Casa di Paola, inaugurata qualche giorno fa in corte del Paradiso, a Castello, per diventare un luogo di ... Secondo genteveneta.it
Riprese oggi le ricerche di Elena Gulino scomparsa a San Donà - San Donà, dopo lo stop di ieri sera per il buio, sono riprese in mattinata le ricerche per la donna di 55 anni scomparsa da casa Vasto spiegamento di forze dell’ordine e soccorritori, ieri, a San Donà ... nordest24.it scrive