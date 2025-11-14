L’eredità di Elena | dona la casa al Comune Usate i soldi per il gattile
Rimini, 14 novembre 2025 – Ha lasciato la sua casa in eredità al Comune di Rimini. “Usate i soldi della vendita per realizzare il gattile”. Questa è stata l’ultima volontà di Elena Bergnesi, riminese doc, morta il 9 maggio in Spagna dove viveva da tempo. Grande amante degli animali, la donna ha deciso di lasciare in eredità l’abitazione, del valore di 200mila euro, al Comune e all’Ausl. Soldi che serviranno a finanziare la nuova struttura per i gatti a Rimini e l’attività del reparto di senologia dell’ospedale di Forlì. L’incendio distrusse l’area destinata al gattile. Il lascito destinato al gattile ammonta a 100mila euro, come è emerso all’atto di apertura del testamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
