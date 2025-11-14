Le scale con lo sguardo basso e la testata che frantuma la vetrata di Mario Sironi | le immagini dello schianto dell’assessore sardo – Il video

Per Emanuele Cani, l’inciampo fatale è avvenuto per un passo falso sul tappeto rosso che accompagna le scale della sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ma dalle immagini che dopo qualche giorno dall’incidente circolano sui social, pare proprio che l’assessore regionale sardo fosse un po’ distratto poco prima di distruggere una vetrata di Mario Sironi. Dietro l’incidente a palazzo Piacentini potrebbe esserci uno sguardo di troppo al cellulare. Nelle immagini si vede Ciani avanzare con passo incerto, mentre impugna qualcosa in mano a cui si rivolge il suo sguardo: insomma pare stia guardando il suo telefono, anziché i gradini. 🔗 Leggi su Open.online