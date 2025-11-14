Le formazioni delle qualificazioni ai Mondiali

2025-11-14 21:35:00 Il web non parla d’altro: L’Olanda può assicurarsi un posto ai Mondiali del 2026 vincendo in Polonia venerdì, ma una vittoria per i padroni di casa la porterebbe alla pari con gli avversari in vista dell’ultima partita del Gruppo G di martedì. Un pareggio garantirebbe alla squadra di Ronald Koeman la possibilità matematica di partecipare al torneo che si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada l’anno prossimo perché inizierà con un vantaggio di 15 gol sulla seconda classificata. L’Olanda avrà sicuramente un posto agli spareggi se la Polonia la supererà nelle ultime due partite, mentre la squadra di Michal Probierz è anche in una buona posizione per finire seconda. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Le formazioni delle qualificazioni ai Mondiali

