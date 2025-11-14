Le formazioni delle qualificazioni ai Mondiali

Justcalcio.com | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-11-14 21:35:00 Il web non parla d’altro: L’Olanda può assicurarsi un posto ai Mondiali del 2026 vincendo in Polonia venerdì, ma una vittoria per i padroni di casa la porterebbe alla pari con gli avversari in vista dell’ultima partita del Gruppo G di martedì. Un pareggio garantirebbe alla squadra di Ronald Koeman la possibilità matematica di partecipare al torneo che si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada l’anno prossimo perché inizierà con un vantaggio di 15 gol sulla seconda classificata. L’Olanda avrà sicuramente un posto agli spareggi se la Polonia la supererà nelle ultime due partite, mentre la squadra di Michal Probierz è anche in una buona posizione per finire seconda. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

le formazioni delle qualificazioni ai mondiali

© Justcalcio.com - Le formazioni delle qualificazioni ai Mondiali

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

formazioni qualificazioni mondialiQualificazioni Mondiali 2026: Finlandia-Malta, le probabili formazioni - Allo Stadio Olimpico di Helsinki si disputa alle 18,45 ora italiana, le 19,45 locali, la partita del gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 tra Finlandia e Malta. Secondo msn.com

formazioni qualificazioni mondialiDiretta Live di Polonia-Olanda Qualificazioni Mondiali 2026 . La cronaca della partita - Olanda: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Come scrive sport.virgilio.it

formazioni qualificazioni mondialiMoldavia-Italia: formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni Mondiali - L’incontro tra le formazioni di Gattuso e Popescu è in programma alle ore 20. Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Formazioni Qualificazioni Mondiali