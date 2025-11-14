Lazio parla l’ex Alvaro Gonzalez | Squadra più forte? Quella di Petkovic era più coraggiosa audace Sono legato anche a quella di Reja Sul famoso gol alla Juve…

Lazio, parla l’ex biancoceleste Alvaro Gonzalez: «Squadra più forte? Quella di Petkovic era più coraggiosa, audace. Sul famoso gol alla Juve.» Alvaro Gonzalez, ex centrocampista della Lazio, ha collezionato 146 presenze e 7 reti tra il 2010 e il gennaio 2017. Tra i momenti più significativi della sua avventura in biancoceleste spicca la storica vittoria della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, parla l’ex Alvaro Gonzalez: «Squadra più forte? Quella di Petkovic era più coraggiosa, audace. Sono legato anche a quella di Reja. Sul famoso gol alla Juve…»

Leggi anche questi approfondimenti

COMUNICATO E POLEMICHE: SEMPRE LA LAZIO NEL MIRINO Ancora una volta, si parla più del comunicato che dei fatti. La S.S. Lazio ha semplicemente chiarito una posizione — non per zittire Sarri, ma per tutelare la squadra, il tecnico e l’immagine d - facebook.com Vai su Facebook

Lazio, Inzaghi: 'Patric con vomito e sbandamenti, costretto al cambio. Partita di carattere e orgoglio' - Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla a Lazio Style Radio dopo il pari contro il Bruges: "La partita è stata difficile da preparare, con tante vicissitudini, ma siamo stati bravi a fare una ... Come scrive calciomercato.com

Polveriera Lazio: Sarri furioso dopo il ko col Sassuolo, Zaccagni non parla a fine partita - La banda biancoceleste, dopo un'estate complessa per il mercato bloccato, ora vive attimi di incertezza rilevanti in ottica ... Riporta m.tuttomercatoweb.com

Sarri non parla dopo Lazio-Torino. Il vice Ianni spiega il motivo - 2 di Coco al 93', poi la grande rissa e le proteste per il rigore inizialmente non concesso per il fallo su ... Riporta corrieredellosport.it