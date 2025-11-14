Lautaro si gode le reti con la nazionale Il Toro fa sognare i tifosi argentini con un post su Instagram – FOTO

Inter News 24 Lautaro Martìnez sta facendo sognare i tifosi dell’Argentina ultimamente. Il Toro ha manifestato l’amore per la sua patria con un post social. Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha vissuto un’altra serata indimenticabile con la Nazionale argentina nella vittoria per 2-0 contro l’ Angola. Il capitano dei nerazzurri ha segnato il primo gol dell’incontro, con un assist del compagno di squadra Lionel Messi, e ha poi regalato un assist perfetto per il gol del 2-0, siglato sempre da Messi. Con questa prestazione, Lautaro ha consolidato il suo ruolo da protagonista nella Nazionale, diventando il quarto miglior marcatore di tutti i tempi della selezione argentina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro si gode le reti con la nazionale. Il Toro fa sognare i tifosi argentini con un post su Instagram – FOTO

Leggi anche questi approfondimenti

? Inter, Lautaro avvicina la storia: doppia cifra da leggenda ? https://www.calciostyle.it/focus/inter-lautaro-avvicina-la-storia-doppia-cifra-da-leggenda?fsp_sid=1581737 ? di Filippo Scarsetto - facebook.com Vai su Facebook

"Si vince anche così, non dobbiamo creare un caso Lautaro" Le parole di #Chivu dopo #VeronaInter Vai su X

Lautaro Martinez sui social: “Mi godo ogni momento con la maglia dell’Argentina” - Lautaro Martinez ha segnato e fatto assist nella gara contro l'Angola e poi ha espresso la sua soddisfazione sui social ... Scrive msn.com

Inter prima, Chivu si coccola Lautaro: "I gol arrivano quando sei sereno". E sul derby... - Il merito è di tutti quelli che hanno dato qualcosa in più alla squadra, a quel punto sì che diventa più semplice un appr ... Segnala tuttosport.com

"Lautaro, altri 139 gol. Fai bene a non sorridere" - La bandiera nerazzurra Sandro Mazzola: "È a 161 reti come me, ne voglio 300. Scrive msn.com