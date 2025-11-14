Lautaro e Messi elogiati dall’Argentina La Selecciòn si complimenta così con il Toro e la Pulga sui profili social- VIDEO

Inter News 24 Lautaro Martinez e Messi protagonisti di un’azione spettacolare, che regala la vittoria sull’Angola all’Argentina. La partita amichevole tra Angola e Argentina si è svolta in un clima di grande energia e adrenalina, con lo stadio pieno di tifosi appassionati. La selezione albiceleste ha dimostrato ancora una volta la sua qualità, grazie soprattutto a un’azione che ha visto Lionel Messi protagonista con un assist che ha permesso a Lautaro Martinez, attaccante dell’ Inter, di segnare il gol del vantaggio. Lautaro Martinez e Messi: un’azione spettacolare. Il gol del Toro Martinez, come viene soprannominato il centravanti nerazzurro, è stato il primo della giornata e ha messo in evidenza l’intesa tra lui e Messi, due dei giocatori più rappresentativi dell’Argentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

