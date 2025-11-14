L’ANNO CHE VERRÀ | IL CAPODANNO DI RAI1 TRA LIORNI NUOVA CITTÀ E SUPER CAST

“L’Anno che verrà” è il Capodanno per eccellenza della tv italiana. Per tradizione si sceglie Rai1 per chiudere e aprire l’anno e anche questa volta sarà così la sera del 31 dicembre. Sarà Catanzaro la terza tappa del Capodanno Rai in Calabria. In questi giorni una delegazione tecnica Rai si è recata nel capoluogo calabro per effettuare i primi sopralluoghi, accompagnata dai vertici cittadini e da rappresentati della Regione. La speciale missione della Tv di Stato è finalizzata, cita una nota ufficiale, a conoscere lo stato dei luoghi e presentare uno studio di fattibilità per la prossima location. 🔗 Leggi su Bubinoblog

