L' addio di Volturino a Gianluca Brunetti ex calciatore scomparso prematuramente L' omaggio degli ultras | Hai lottato da guerriero

Aveva solo 44 anni Gianluca Brunetti, ex calciatore del Volturino calcio, scomparso due giorni fa presso l'hospice di Larino (Cb) dove era ricoverato. Se n'è andato per un brutto male, lasciando la compagna Teresa, i figli Giulia ed Emilio Maria, la madre Maria e il padre Emilio, i fratelli e una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gianluca Ariemma, chi era l’attore morto a 32 anni - Addio a Gianluca Ariemma: l’attore, drammaturgo e regista si è spento a soli 31 anni dopo una lunga malattia. Riporta dilei.it

Addio Gianluca Ariemma, l'attore e regista aveva 32 anni - L'attore, regista e drammaturgo Gianluca Ariemma è mancato all'affetto dei suoi cari a soli 32 anni, a seguito di una lunga malattia. Come scrive tg24.sky.it

Lutto nel teatro: addio a Gianluca Ariemma, l’attore e regista aveva solo 32 anni - Nato nel 1992 a Caserta, Gianluca Ariemma ha coltivato la sua passione per il teatro fin da giovane, frequentando il Liceo Manzoni, dove si è distinto come rappresentante vivace e consigliere ... Secondo iodonna.it