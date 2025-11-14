Labubu il fenomeno che conquista il mondo arriva al cinema con il film
il successo globale di labubu e l’entrata nel mondo cinematografico. Il personaggio Labubu, creato dall’azienda cinese Pop Mart, ha raggiunto una popolarità senza precedenti a livello mondiale. Questo fantastico pupazzo si sta preparando a fare il grande salto sul grande schermo, segnando un ulteriore step nell’espansione del suo impero mediatico. La notizia dell’acquisizione dei diritti cinematografici da parte di Sony apre nuove prospettive per il brand, che si prepara a conquistare anche il pubblico del cinema. origine e diffusione di Labubu. Il personaggio Labubu nasce nel 2015 dalla mente dell’illustratore Kasing Lung, di Hong Kong. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
