La stanza nel B&B un' amicizia che dura dalle elementari | chi sono Leonardo Fiorini e David Stojanovic

Mentre gli inquirenti indagano per cercare di ricostruire quanto accaduto stamani nell'appartamento al terzo piano del palazzo di via San Calepodio da cui è caduto il 27enne Leonardo Fiorini, cominciano a trapelare alcune informazioni circa la vittima e il suo amico, David Stojanovic, adesso fermato dalle autorità. A quanto pare i due ragazzi erano grandissimi amici. David Stojanovic, di due anni più giovane di Fiorini, conosceva il 27enne dai tempi delle scuole elementari, e la loro frequentazione sarebbe durata fino ad oggi. Stojanovic è stato ascoltato attentamente dai carabinieri che stanno conducendo le indagini coordinate dalla procura di Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La stanza nel B&B, un'amicizia che dura dalle elementari: chi sono Leonardo Fiorini e David Stojanovic

Approfondisci con queste news

Prenota la stanza per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno con i tuoi amici!!! #ultimodellanno #capodanno #festa - facebook.com Vai su Facebook

La Stanza Accanto: la favola nel bosco di Pedro Almodóvar sull’amicizia e le libere scelte - Nelle tante interviste che ha rilasciato durante l'ultimo Festival di Venezia, che gli ha giustamente tributato il Leone d’Oro del Miglior Film, Pedro Almodóvar ci ha tenuto a sottolineare che La ... comingsoon.it scrive