La Sanità campana fuori dal Piano di Rientro | Tar accetta ricorso E il Ministero annuncia appello
Il Tar dà ragione a De Luca: la Sanità campana deve uscire dal piano di rientro e tornare in gestione alla Regione. Il ministero della Salute si oppone: "Equilibrio di bilancio raggiunto a discapito dei servizi ai cittadini". 🔗 Leggi su Fanpage.it
