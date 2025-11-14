La Sanità campana fuori dal Piano di Rientro | Tar accetta ricorso E il Ministero annuncia appello

Il Tar dà ragione a De Luca: la Sanità campana deve uscire dal piano di rientro e tornare in gestione alla Regione. Il ministero della Salute si oppone: "Equilibrio di bilancio raggiunto a discapito dei servizi ai cittadini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

