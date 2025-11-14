La Russia all’Onu blocca la risoluzione Usa su Gaza Putin lancia la sfida a Trump

Con una mossa a sorpresa, la Russia alza la voce e boccia la risoluzione americana sulla Striscia di Gaza. Al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, Mosca ha respinto la bozza elaborata dagli Stati Uniti per l’attuazione del piano Trump, che prevedeva anche la creazione di una forza internazionale di stabilizzazione. Una mossa che rimette in discussione l’equilibrio fragile del cessate il fuoco e amplifica lo scontro diplomatico tra Washington e Mosca. Non si è fatta attendere la contromossa del Cremlino. Nel giro di poche ore, Mosca ha presentato una propria bozza “alternativa”, con l’evidente intento di sfidare la supremazia americana nella gestione della crisi mediorientale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

