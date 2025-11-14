La Russa | Non si può dire vergogna a uno spettatore che fischia Fatto Quotidiano

Ignazio La Russa, presidente del Senato, è intervenuto a Milano durante l’evento “Il fischio che unisce” a Palazzo Lombardia, commentando le parole di Gennaro Gattuso dopo la vittoria dell’Italia sulla Moldavia per 0-2 (reti di Mancini ed Esposito). Il commissario tecnico aveva criticato i cori arrivati dal settore ospiti, in particolare il ripetuto “andate a lavorare”. Lo riporta il Fatto Quotidiano. Le parole di La Russa. «Gattuso ha ragione quando dice che, in vista del Mondiale, dobbiamo unirci e sostenere la Nazionale. Ma non si può dire ‘vergogna’ a uno spettatore che fischia: finché non sono violenti, anche i fischi possono essere uno stimolo», ha dichiarato La Russa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

