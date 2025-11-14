La Ruota della Fortuna Gerry Scotti fa il geloso con Samira Poi si sfoga | È una macchinazione

La Ruota della Fortuna è tornata ad allietare la serata degli affezionati di Canale 5. Venerdì 14 novembre è infatti andata in onda una nuova puntata del game show condotto dal sempre amato Gerry Scotti. Un misto di simpatia, curiosità e musica ha fatto irruzione nell’Access Prime Time tra i più amati dagli italiani (come confermano gli ascolti tv delle ultime settimane). “Mi hanno portato l’immaginina della Madonna della Salute. E infatti mi sento carico come una bestia”, ha esclamato il conduttore proprio a inizio puntata. Durante la serata non è mancata la presenza indispensabile di Samira Lui, volto ormai noto e apprezzato del canale. 🔗 Leggi su Dilei.it

