La Ruota della Fortuna Gerry Scotti fa il geloso con Samira Poi si sfoga | È una macchinazione
La Ruota della Fortuna è tornata ad allietare la serata degli affezionati di Canale 5. Venerdì 14 novembre è infatti andata in onda una nuova puntata del game show condotto dal sempre amato Gerry Scotti. Un misto di simpatia, curiosità e musica ha fatto irruzione nell’Access Prime Time tra i più amati dagli italiani (come confermano gli ascolti tv delle ultime settimane). “Mi hanno portato l’immaginina della Madonna della Salute. E infatti mi sento carico come una bestia”, ha esclamato il conduttore proprio a inizio puntata. Durante la serata non è mancata la presenza indispensabile di Samira Lui, volto ormai noto e apprezzato del canale. 🔗 Leggi su Dilei.it
Argomenti simili trattati di recente
Grande vincita alla RUOTA DELLA FORTUNA. - facebook.com Vai su Facebook
"#LaRuotaDellaFortuna" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sconvolto: “Clamoroso”. Addio choc del campionissimo Gabriele - Tanti colpi di scena nella puntata de La Ruota della Fortuna del 3 novembre 2025, addio al campionissimo Gabriele, che ha vinto quasi 300 mila euro. Segnala libero.it
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti fa il geloso con Samira. Poi si sfoga: “È una macchinazione” - Venerdì 14 novembre è infatti andata in onda una nuova puntata del game show condotto dal sempre amato Gerry ... dilei.it scrive
Gerry Scotti e la Ruota della Fortuna sul presepe napoletano a San Gregorio Armeno - La statuina di Gerry Scotti e della Ruota della Fortuna tra i presepi di San Gregorio Armeno, ai Decumani di Napoli ... Riporta fanpage.it