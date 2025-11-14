La pace e l' abbraccio tra Emiliano e Decaro Il governatore | Voglio presentarlo io E l' avvertimento | Nessuno mi relegherà nei ricordi

Scoppia la pace tra Michele Emiliano e Antonio Decaro. Almeno all'apparenza, ma per il centrosinistra è già qualcosa. E scoppia a sorpesa, a Bari, sul palco del PalaMartino. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - La pace e l'abbraccio tra Emiliano e Decaro. Il governatore: «Voglio presentarlo io». E l'avvertimento: «Nessuno mi relegherà nei ricordi»

Emiliano e Decaro tornano insieme sul palco, a Bari va in scena la pace: «Vi presento il candidato del centrosinistra» - A dieci giorni dal voto, torna la pace tra Antonio Decaro e Michele Emiliano: il candidato presidente del centrosinistra e il governatore uscente si sono ritrovati insieme sul palco del Pala Martino ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Regionali, Emiliano-Decaro niente pace: fallita la «mission impossible» di Boccia - Francesco Boccia, capogruppo al Senato del Pd e uomo forte della segreteria Schlein, è in Puglia per mediare tra Antonio Decaro, candidato presidente della Regione in pectore, e Michele Emiliano, ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

>ANSA-BOX/Emiliano avverte Decaro, 'no a uomini soli al comando' - (di Vincenzo Chiumarulo) Chi si aspettava una stretta di mano o uno dei consueti abbracci fraterni tra Michele Emiliano e Antonio Decaro è rimasto deluso. Segnala ansa.it