Dopo mesi di liti, il primo evento insieme dei due fratelli coltelli del Pd: Antonio Decaro e Michele Emiliano sono saliti insieme sul palco dell’evento organizzato a Bari dal deputato dem Ubaldo Pagano, candidato al consiglio regionale. “Ecco a voi il candidato del centrosinistra”: prendendo il microfono Emiliano ha superato l’imbarazzo iniziale (Decaro si era seduto da solo in un angolo del palco) e gli ha dato la parola per la chiusura della manifestazione. I rapporti tra due leader si sono incrinati quando Decaro ha posto un veto alla candidatura al consiglio regionale di Emiliano e Nichi Vendola, riuscendo a spuntarla solo con il primo, stoppato dopo un intervento mediatore della leader nazionale Elly Schlein. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Pace di Bari: Decaro ed Emiliano insieme dopo le tensioni in Puglia. La foto della tregua