Un viaggio verso Istanbul, un fratello pericoloso e un gesto estremo: ecco perché le prossime puntate de La Notte nel Cuore saranno indimenticabili. Le prossime puntate di La Notte nel Cuore ci porteranno nel cuore di una tempesta emotiva che travolgerà la giovane Sevilay. Dopo aver cercato in tutti i modi di liberarsi dalle attenzioni opprimenti di Nuh, la ragazza si ritroverà a compiere una scelta che cambierà per sempre il corso della sua vita. Sarà Harika a innescare la miccia, spingendola a lasciare la casa dove aveva trovato rifugio. La spingerà verso le sue vere origini, ma ciò che sembrava una possibilità di riscatto si trasformerà presto in un incubo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Notte Nel Cuore Anticipazioni Turche: Svolta Drammatica Per Sevilay!