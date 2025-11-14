La Nigeria vince la semifinale playoff dei Mondiali | negli spogliatoi arriva subito il premio in denaro

La Commissione Sport Nazionale della Nigeria ha voluto premiare la squadre della Nigeria e dopo il successo con il Gabon avrebbe portato 120 mila dollari negli spogliatoi per i calciatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Nigeria ora attende la vincente tra Camerun e Repubblica Democratica del Congo. Chi trionferà, avanzerà agli Intercontinental Playoffs per un posto ai Mondiali

La Nigeria trema con il Gabon, poi ci pensa Osimhen: doppietta nei supplementari in otto minuti - La Nigeria approda in finale playoff delle qualificazioni africane ai Mondiali 2026, grazie ad un super Osimhen che sale in cattedra e nei supplementari ...

Bene ma non Benin: ai Mondiali ci va il Sudafrica. Osimhen porta la Nigeria ai playoff - I Bafana Bafana tornano a giocare la Coppa del Mondo, 16 anni dopo.

Qualificazioni Mondiali, ecco i playoff dei gironi africani: Nigeria-Gabon e Camerun-RD Congo - Le qualificazioni africane per la Coppa del Mondo 2026 sono in dirittura d'arrivo: nove squadre sono già certe della partecipazione alla fase finale, grazie al nuovo format varato dalla Confederation ...