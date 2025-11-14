La Nazionale crolla negli ascolti il tennis con Musetti resiste | l’Italia cambia gusti?
Anche i tifosi cominciano a stufarsi di questa nazionale scarsa e noiosa. E sempre più italiani ormai preferiscono seguire il tennis. È quello che sembrano dire gli ascolti di Moldova-Italia: l’ennesima partitaccia degli azzurri, una vittoria striminzita al 90’ contro una delle peggiori compagini europee, è stata seguita su Rai1 soltanto da 5,6 milioni di spettatori, pari al 26,7% di share. È il peggior dato (in gara ufficiale) degli ultimi due anni. Arrivato, probabilmente non a caso, in contemporanea con le Atp Finals di Torino. Sulla flessione può aver influito il giorno di programmazione (giovedì, anche se pure in infrasettimanale la nazionale ha fatto ottimi ascolti), l’avversario (la modesta Moldova non accende la fantasia dei tifosi) e l’importanza relativa del match (in palio non c’era quasi nulla, considerando che la Norvegia era praticamente irraggiungibile e si sapeva già che dovremo giocarci tutto ai playoff). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Parte di un ponte inaugurato di recente è crollata martedì nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, lungo un’autostrada nazionale che collega il cuore del Paese al Tibet, hanno riferito le autorità locali, precisando che non ci sono state vittime. La po - facebook.com Vai su Facebook
La Nazionale crolla negli ascolti, il tennis con Musetti resiste: l’Italia cambia gusti? - Anche i tifosi cominciano a stufarsi di questa nazionale scarsa e noiosa. Da ilfattoquotidiano.it
L’Italia batte Musetti nella gara degli ascolti: l’auditel premia la Nazionale di Gattuso - La Nazionale di calcio ha più che doppiato la sfida di Lorenzo contro Alcaraz alle Finals: il tennis comunque fa passi da gigante. Lo riporta msn.com
L’Italia delude, ma Gattuso batte Musetti negli ascolti tv - La nazionale di Gattuso batte il tennis nella sfida degli ascolti tv di una serata in cui lo sport l'ha fatta da protagonista. Scrive panorama.it