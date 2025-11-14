Anche i tifosi cominciano a stufarsi di questa nazionale scarsa e noiosa. E sempre più italiani ormai preferiscono seguire il tennis. È quello che sembrano dire gli ascolti di Moldova-Italia: l’ennesima partitaccia degli azzurri, una vittoria striminzita al 90’ contro una delle peggiori compagini europee, è stata seguita su Rai1 soltanto da 5,6 milioni di spettatori, pari al 26,7% di share. È il peggior dato (in gara ufficiale) degli ultimi due anni. Arrivato, probabilmente non a caso, in contemporanea con le Atp Finals di Torino. Sulla flessione può aver influito il giorno di programmazione (giovedì, anche se pure in infrasettimanale la nazionale ha fatto ottimi ascolti), l’avversario (la modesta Moldova non accende la fantasia dei tifosi) e l’importanza relativa del match (in palio non c’era quasi nulla, considerando che la Norvegia era praticamente irraggiungibile e si sapeva già che dovremo giocarci tutto ai playoff). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Nazionale crolla negli ascolti, il tennis con Musetti resiste: l’Italia cambia gusti?