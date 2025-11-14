La mossa di Cirielli | Cento euro agli anziani con la pensione minima

Napolitoday.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Edmondo Cirielli, il candidato alla guida della Regione Campania per il centrodestra, dal palco del Palapartenope di Napoli ha firmato un patto con i suoi elettori su tre punti del suo programma: sanità, lavoro e pensionati. Al termine degli interventi di Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

mossa cirielli cento euroCirielli, colpo alla Berlusconi: “La Regione Campania darà 100 euro al mese a chi ha la pensione minima” - Il candidato del centrodestra sfodera la promessa elettorale davanti a Meloni, Salvini e Tajani: "Soldi della Regione a chi ha pensione minima ... Come scrive fanpage.it

mossa cirielli cento euroCirielli,100 euro al mese a chi percepisce pensioni minime - Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, annuncia lo stanziamento di un contributo speciale tra i punti ... Si legge su ansa.it

mossa cirielli cento euroRegionali Campania, Napoli blindata per Meloni. Cirielli: «Cento euro al mese per chi ha la pensione minima» - Tutti i big in campo, i ministri chiamati a raccolta, la campagna citofono per citofono di Forza Italia a Napoli. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Mossa Cirielli Cento Euro