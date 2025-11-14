La morte del piccolo Leonardo strozzato dalla sua felpa che non doveva avere | Quei modelli sono vietati da 20 anni

Open.online | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stando ai regolamenti europei, il piccolo Leonardo Ricci non doveva avere addosso quella felpa che ha contribuito a ucciderlo a due anni mentre si trovava all’asilo nido. Il bambino sarebbe morto strozzato dal cordino della sua felpa, mentre giocava nel cortile dell’asilo nell’Aretino. Ma secondo una normativa Ue in vigore dal 2007, e ritoccata nel 2014, è categoricamente vietato produrre capi per bambini che nell’area del capo e del collo presentino lacci più lunghi di sette centimetri. A spiegarlo a La Nazione è Barbara Bertocci, co-fondatrice e direttrice creativa del colosso della moda per i più piccoli Monnalisa: «È una regola fondamentale di sicurezza, se un’azienda non le rispetta è soggetta a sanzioni». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

morte piccolo leonardo strozzatoLa morte del piccolo Leonardo, strozzato dalla sua felpa che non doveva avere: «Quei modelli sono vietati da 20 anni» - Il commento della direttrice creativa di Monnalisa e i sospetti sulla felpa indossata dal bambino morto strozzato a 2 anni: come ha fatto quell'indumento vietato a finire a casa sua L'articolo La mort ... Riporta msn.com

morte piccolo leonardo strozzatoLeonardo, 2 anni, morto strozzato all'asilo nido, l’ipotesi di una distrazione nella vigilanza. Lo choc della maestra: «Voglio morire anche io» - 500 in piazza per il piccolo strozzato dalla felpa mentre giocava in giardino ... Come scrive msn.com

morte piccolo leonardo strozzatoLeonardo si aggrappa a un arbusto, poi la felpa rimane impigliata: bimbo morto all’asilo, ipotesi e indagini - Bibbiena (Arezzo), 14 novembre 2025 – Fatalità totale? Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Morte Piccolo Leonardo Strozzato