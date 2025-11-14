La morte del piccolo Leonardo strozzato dalla sua felpa che non doveva avere | Quei modelli sono vietati da 20 anni

Stando ai regolamenti europei, il piccolo Leonardo Ricci non doveva avere addosso quella felpa che ha contribuito a ucciderlo a due anni mentre si trovava all’asilo nido. Il bambino sarebbe morto strozzato dal cordino della sua felpa, mentre giocava nel cortile dell’asilo nell’Aretino. Ma secondo una normativa Ue in vigore dal 2007, e ritoccata nel 2014, è categoricamente vietato produrre capi per bambini che nell’area del capo e del collo presentino lacci più lunghi di sette centimetri. A spiegarlo a La Nazione è Barbara Bertocci, co-fondatrice e direttrice creativa del colosso della moda per i più piccoli Monnalisa: «È una regola fondamentale di sicurezza, se un’azienda non le rispetta è soggetta a sanzioni». 🔗 Leggi su Open.online