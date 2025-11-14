La morte del piccolo Leonardo strozzato dalla sua felpa che non doveva avere | Quei modelli sono vietati da 20 anni
Stando ai regolamenti europei, il piccolo Leonardo Ricci non doveva avere addosso quella felpa che ha contribuito a ucciderlo a due anni mentre si trovava all’asilo nido. Il bambino sarebbe morto strozzato dal cordino della sua felpa, mentre giocava nel cortile dell’asilo nell’Aretino. Ma secondo una normativa Ue in vigore dal 2007, e ritoccata nel 2014, è categoricamente vietato produrre capi per bambini che nell’area del capo e del collo presentino lacci più lunghi di sette centimetri. A spiegarlo a La Nazione è Barbara Bertocci, co-fondatrice e direttrice creativa del colosso della moda per i più piccoli Monnalisa: «È una regola fondamentale di sicurezza, se un’azienda non le rispetta è soggetta a sanzioni». 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
La morte del piccolo Leonardo, quel laccio della felpa e le norme di sicurezza: “È vietato dalla legge” Vai su X
E' stato il giorno del lutto cittadino a Bibbiena, per la morte del piccolo Leonardo all'interno dell'Asilo di Soci. Intanto vanno avanti le indagini per stabilire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità. - facebook.com Vai su Facebook
La morte del piccolo Leonardo, strozzato dalla sua felpa che non doveva avere: «Quei modelli sono vietati da 20 anni» - Il commento della direttrice creativa di Monnalisa e i sospetti sulla felpa indossata dal bambino morto strozzato a 2 anni: come ha fatto quell'indumento vietato a finire a casa sua L'articolo La mort ... Riporta msn.com
Leonardo, 2 anni, morto strozzato all'asilo nido, l’ipotesi di una distrazione nella vigilanza. Lo choc della maestra: «Voglio morire anche io» - 500 in piazza per il piccolo strozzato dalla felpa mentre giocava in giardino ... Come scrive msn.com
Leonardo si aggrappa a un arbusto, poi la felpa rimane impigliata: bimbo morto all’asilo, ipotesi e indagini - Bibbiena (Arezzo), 14 novembre 2025 – Fatalità totale? Segnala lanazione.it