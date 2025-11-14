La magia delle superfici una mostra dedicata all’artista Luigi Aimo Cerati

Gli Amici dell’Arte Aps presentano La Magia delle Superfici, una mostra dedicata a Luigi Aimo Cerati, artista che ha sviluppato un linguaggio personale e potente fondato sulla trasformazione della materia. L’esposizione sarà ospitata negli spazi espositivi dell’Associazione da sabato 22 novembre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it