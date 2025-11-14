La magia delle superfici una mostra dedicata all’artista Luigi Aimo Cerati
Gli Amici dell’Arte Aps presentano La Magia delle Superfici, una mostra dedicata a Luigi Aimo Cerati, artista che ha sviluppato un linguaggio personale e potente fondato sulla trasformazione della materia. L’esposizione sarà ospitata negli spazi espositivi dell’Associazione da sabato 22 novembre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Questa è la forza e la magia del teatro: con uno spettacolo è alle volte possibile bucare la superficie della realtà, aprendo strade che non pensavi nemmeno di poter percorrere Proseguono con entusiasmo i laboratori di teatro e scenografia del progetto “R - facebook.com Vai su Facebook
"La magia delle superfici", una mostra dedicata all’artista Luigi Aimo Cerati - Gli Amici dell’Arte Aps presentano La Magia delle Superfici, una mostra dedicata a Luigi Aimo Cerati, artista che ha sviluppato un linguaggio personale e potente fondato sulla trasformazione della ... Lo riporta ilpiacenza.it
’Bolle, frecce e superfici’: prorogata la mostra dedicata a Fabiani - Doveva chiudere oggi, giorno del suo compleanno, ma sarà prorogata fino a venerdì 28 marzo la mostra ‘Bolle Frecce Sciami... Riporta lanazione.it