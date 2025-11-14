La lotta al clima è nelle nostre mani sit-in davanti a Palazzo Mercanti
La lotta al clima e le decisioni sulla riduzione delle emissioni e l'adattamento climatico non sono unicamente una questione governativa, ma dipendono anche dalle amministrazioni locali, tra cui Piacenza, e dai comportamenti dei cittadini. Per sottolineare che la Conferenza mondiale sul Clima. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondisci con queste news
Un migliaio di studenti al corteo “no Meloni day”. Lotta per il clima e contro il governo Vai su X
Ma Che Razza di Umani. . Divulgatrice per il clima, co-founder e presidente di Change For Planet, Roberta Bonacossa si occupa di empowerment giovanile per la lotta al cambiamento climatico. Il suo non è mero attivismo di tema, ma cittadinanza attiva che p - facebook.com Vai su Facebook
Women4Climate, promuovere ruolo donne in lotta per il clima - Si tiene lunedì a città del Messico la seconda conferenza annuale Women4Climate, che raccoglie sindache, donne d'affari, innovatrici ed attiviste da tutto il mondo impegnate nella lotta ai ... Come scrive ansa.it