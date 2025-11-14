La droga di Winnie the Pooh e caramelle stupefacenti La scoperta in un appartamento

Panetti di hashish con il marchio di Winnie the Pooh, l'orsacchiotto amati dai bambini. La scoperta è avvenuta al Nomentano, dove giovedì 13 novembre è stato bloccato un 45enne romano, con alle spalle dei precedenti.L'uomo stava rientrando a casa quando è stato intercettato dalle forze. 🔗 Leggi su Romatoday.it

La droga di Winnie the Pooh e "caramelle" stupefacenti. La scoperta in un appartamento - Nell'abitazione trovate dosi camuffate da pastiglie allo zucchero e panetti di hashish raffiguranti personaggi dei cartoni animati

