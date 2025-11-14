La Cgil sequestra gli italiani Salvini infiamma la polemica con Landini Scontro totale
L'arena politica italiana è nuovamente teatro di un aspro scontro tra il governo e le rappresentanze sindacali, con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che si è scagliato apertamente contro il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. La contesa ruota attorno alle proteste e agli scioperi annunciati dalla confederazione in risposta alla Manovra di Bilancio proposta dall'esecutivo. L'attacco di Salvini non è stato misurato, ma ha assunto toni polemici e persino sarcastici, puntando il dito contro la tempistica delle agitazioni e l'atteggiamento generale del sindacato.
