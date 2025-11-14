Kiev | nuovo allarme missili da Russia

22.10 "Questa sera è stato diramato un allarme aereo in tutte le regioni dell' Ucraina. I russi hanno fatto decollare i caccia MiG-31K". Lo ha riferito Rbc-Ucraina, citando l'Aeronautica militare. "Tutta l'Ucraina è sotto la minaccia missilistica! Un MiG-31K è stato registrato in decollo dall'aeroporto di Savasleyka",ha osservato l'Aeronautica, precisando inoltre che "sono stati rilevati obiettivi ad alta velocità nella regione di Sumy e altri verso la regione di Kiev".

