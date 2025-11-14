Juventus punta su Bouaddi

Ayyoub Bouaddi, il giovane che incanta La Juventus guarda al futuro con Ayyoub Bouaddi, centrocampista classe 2007 del Lille. Il 18enne francese è già titolarissimo in Ligue 1 sotto Genesio: 12 presenze, 1 assist, media voto 6,9. Più giovane esordiente UEFA (16 anni e 3 giorni in Conference 2023)

Bouaddi alla Juventus: Comolli studia il colpo dal Lille. Serve questo investimento ma in casa bianconera sono convinti sia un affare d’oro - Serve questo investimento ma in casa bianconera sono convinti sia un affare d’oro La rivoluzione culturale e tecnica della Juventus ha una dir ... juventusnews24.com scrive

La Juve non molla Bouaddi: può essere lui il grande colpo estivo a centrocampo - Ayyoub Bouaddi è uno dei talenti più intriganti della nuova generazione francese: centrocampista moderno, unisce una sorprendente maturità tattica a una pulizia tecnica rara per la sua età. Come scrive it.blastingnews.com

La Juventus continua a seguire Bouaddi - Giovani, di prospettiva e già pronti per il grande salto: è questa la strategia delineata dal nuovo direttore sportivo della Juventus, Comolli, deciso a rinforzare la rosa ... Secondo tuttojuve.com