Jonathan Milan | Sogno le Classiche e vincere alla Vuelta Ayuso? Un grande corridore
Roma, 14 novembre 2025 - Nel contesto di una Lidl-Trek sempre più ambiziosa uno dei fari più luminosi è sempre Jonathan Milan, che parla dei presente, del passato e pure del futuro. Le dichiarazioni di Milan. Sulle colonne di Marca, il friulano comincia la sua rassegna dalla maglia verde conquistata al Tour de France 2025, con allegate 2 tappe vinte. "È stato un risultato molto importante per me e per la squadra. Era un obiettivo fissato da dicembre e abbiamo spinto molto per arrivare al Tour de France in buone condizioni. Raggiungerlo insieme è stato speciale. Dà fiducia a me e a tutti i ragazzi che mi circondano". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
