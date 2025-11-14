Joao Mario via dalla Juve a gennaio? Scenario non completamente da escludere | cosa filtra sul futuro dell’esterno portoghese
Joao Mario via dalla Juve a gennaio? L’esterno portoghese è scontento, scenario da non escludere. Tutti gli aggiornamenti sul calciomercato. La situazione di João Mário alla Juventus sta diventando un caso. L’esterno portoghese, arrivato in estate dal Porto nell’ambito dello scambio che ha portato Alberto Costa in Portogallo (dove sta brillando), sta trovando pochissimo spazio e, secondo le ultime indiscrezioni, la sua pazienza starebbe iniziando a vacillare. Il giornalista Gianni Balzarini, intervenendo sul suo canale YouTube, ha analizzato la situazione, confermando che si registra un certo malumore da parte del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Juve sull’ennesimo capolavoro di Corvino: Tiago Gabriel. Joao Mario, abbiamo un problema - facebook.com Vai su Facebook
(TS) "La storia tra Joao Mario e la Juve già ai titoli di coda? Dopo la bocciatura di Tudor pare già arrivata quella di Spalletti" ? ow.ly/STlN50XrxVs Vai su X
Joao Mario andrà via a gennaio? Gli aggiornamenti - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Joao Mario che sta trovando poco spazio alla Juventus. Secondo tuttojuve.com
Mercato Juventus: possibile addio già a gennaio per uno degli acquisti di Comolli. Questo giocatore può salutare dopo soli 6 mesi - Questo giocatore può salutare dopo soli 6 mesi Quello che doveva essere un rinforzo di spessore internazionale per la ... Segnala juventusnews24.com
Calciomercato Juventus, aria di addio per quel giocatore: lui verso la cessione già a gennaio dopo sei mesi - Calciomercato Juventus, clamoroso scenario: un innesto estivo rischia di lasciare Torino già a gennaio, dopo soli sei mesi Quello che doveva rappresentare un innesto di spessore internazionale sulla f ... Come scrive calcionews24.com