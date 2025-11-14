Joao Mario via dalla Juve a gennaio? L’esterno portoghese è scontento, scenario da non escludere. Tutti gli aggiornamenti sul calciomercato. La situazione di João Mário alla Juventus sta diventando un caso. L’esterno portoghese, arrivato in estate dal Porto nell’ambito dello scambio che ha portato Alberto Costa in Portogallo (dove sta brillando), sta trovando pochissimo spazio e, secondo le ultime indiscrezioni, la sua pazienza starebbe iniziando a vacillare. Il giornalista Gianni Balzarini, intervenendo sul suo canale YouTube, ha analizzato la situazione, confermando che si registra un certo malumore da parte del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Joao Mario via dalla Juve a gennaio? Scenario non completamente da escludere: cosa filtra sul futuro dell’esterno portoghese