Joao Mario via dalla Juve a gennaio? Scenario non completamente da escludere | cosa filtra sul futuro dell’esterno portoghese

Joao Mario via dalla Juve a gennaio? L’esterno portoghese è scontento, scenario da non escludere. Tutti gli aggiornamenti sul calciomercato. La situazione di  João Mário  alla  Juventus  sta diventando un caso. L’esterno portoghese, arrivato in estate dal  Porto nell’ambito dello scambio che ha portato  Alberto Costa  in  Portogallo  (dove sta brillando), sta trovando pochissimo spazio e, secondo le ultime indiscrezioni, la sua pazienza starebbe iniziando a vacillare. Il giornalista  Gianni Balzarini, intervenendo sul suo canale  YouTube, ha analizzato la situazione, confermando che si registra un  certo malumore  da parte del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

