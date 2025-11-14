Tempo di lettura: 2 minuti Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi ma da pochi minuti è arrivata la conferma: una perlustrazione delle Volanti a Rione Mazzini rischiava di trasformarsi in tragedia. Una pattuglia di forze dell’ordine in borghese avrebbe individuato due soggetti e nel tentativo di fermarli è partita la fuga di questi ultimi. I colpi di arma da fuoco sono arrivati al culmine dell’inseguimento, con la Polizia che avrebbe perquisito un locale della zona invitando le persone a non uscire. Al momento non è chiara la motivazione che ha portato a questo scontro, ma uno dei due fuggitivi parrebbe essere stato assicurato alla giustizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Inseguiti dalla Polizia sparano colpi di pistola: giallo a Rione Mazzini