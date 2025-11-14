Infortunio Kean, l’attaccante della Fiorentina ha saltato il Genoa per un trauma alla tibia: il grande ex punta a rientrare dopo la sosta per la sfida alla Juve. Brutte notizie per Moise Kean e per la Fiorentina, ma sospiro di sollievo in vista del futuro. L’attaccante ex Juventus, classe 2000, ha saltato l’ultimo impegno di campionato della squadra viola contro il Genoa. Un’assenza pesante, dovuta a un problema fisico che gli ha impedito di essere a disposizione del nuovo tecnico, Paolo Vanoli. Questo stop forzato non ha avuto ripercussioni solo sul club: Kean, infatti, è stato escluso dalla lista dei convocati per la trasferta ligure e, di conseguenza, non ha potuto rispondere nemmeno alla convocazione in Nazionale da parte del CT Gennaro Gattuso, in vista degli impegni di qualificazione Mondiale (contro la Moldavia ). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Kean, il grande ex recupera in tempo per Fiorentina Juve? Cosa filtra in vista del big match del Franchi