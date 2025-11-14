Incontri fra imprese e scuole con il Pmi Day all' insegna delle scelte per il futuro

Si è tenuta oggi, venerdì 14 novembre, anche nel Lecchese la sedicesima edizione del PMI Day. La Giornata nazionale delle piccole e medie imprese è un’iniziativa organizzata da Piccola industria Confindustria e declinata sul territorio dal Comitato piccola industria e dal Gruppo scuola di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

