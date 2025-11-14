Incidente in autostrada schianto sull' A4 a Vicolungo | gravissima una donna

Gravissimo incidente sulla A4.É successo sull'autostrada Torino-Milano, all'altezza del comune di Vicolungo, nella serata di oggi, venerdì 14 novembre. Sulla carreggiata in direzione del capoluogo lombardo un'auto ha urtato le barriere laterali e si è schiantata violentemente. Secondo le prime. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondisci con queste news

INCIDENTE AUTO-TIR SULL’AUTOSTRADA TORINO-PIACENZA - facebook.com Vai su Facebook

Schianto su ponte San Giorgio, lunga coda - Il conducente che ha tamponato è rimasto incastrato tra le lamiere: estratto dai vigili del fuoco, è stato ... Secondo genovatoday.it

Schianto tra due tir sul Ponte San Giorgio: traffico paralizzato per due ore e due autisti in gravi condizioni - La circolazione è stata completamente bloccata dalle 9 alle 11 tra gli svincoli di Aeroporto e Genova Ovest, con uscita obbligatoria a Sestri Ponente ... Da telenord.it

Incidente in autostrada A4, traffico bloccato: code di 8 km verso Milano - Grave incidente in autostrada A4 martedì mattina e traffico bloccato, con code di oltre 8 chilometri per chi viaggia in direzione di Milano. Come scrive milanotoday.it