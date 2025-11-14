Il Tempio degli Olandesi di Livorno potrebbe diventare una moschea

Chiuso, sbarrato perché pericolante, divorato dal degrado. Il Tempio degli Olandesi di Livorno, un antico e abbandonato luogo di culto protestante, ora però potrebbe trasformarsi in una moschea. Una svolta che incendia subito gli animi: c'è chi parla di "fallimento culturale" e accusa il Comune di aver voltato le spalle a un pezzo di storia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il Tempio degli Olandesi di Livorno potrebbe diventare una moschea

