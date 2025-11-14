Il Suv Abarth dedicato a Stranger Things che non arriverà in Italia
Sponsor ufficiale della quinta stagione della celebre serie tv, Fiat arriverà a produrre 511 modelli del Suv crossover Pulse. Quest'esclusiva è già commercializzata in Brasile, Argentina e Messico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Stellantis Heritage presenta un segnatempo che nasce dall’incontro tra due nomi simbolo dell’ingegneria e dello stile italiani: Breil e Abarth. Il nuovo Breil Abarth 1000, prodotto in tiratura limitata di 465 esemplari, celebra un momento che ha definito la storia d - facebook.com Vai su Facebook
Il Suv Abarth dedicato a "Stranger Things" che non arriverà in Italia - Sponsor ufficiale della quinta stagione della celebre serie tv, Fiat arriverà a produrre 511 modelli del Suv crossover Pulse. Si legge su msn.com
Abarth, una serie speciale della Pulse per Stranger Things. Modello presentato in Sud America dedicato alla serie Netflix - Uno Scorpione speciale dedicato agli appassionati di auto e della serie televisiva Stranger Things. Secondo motori.ilmessaggero.it
Fiat svela il prezzo della Pulse Abarth Stranger Things - Gli appassionati del “Sottosopra” in Brasile possono ora portarsi a casa un pezzo di Stranger Things, un fenomeno Netflix. Lo riporta clubalfa.it