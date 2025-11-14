Il Suv Abarth dedicato a Stranger Things che non arriverà in Italia

Gazzetta.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sponsor ufficiale della quinta stagione della celebre serie tv, Fiat arriverà a produrre 511 modelli del Suv crossover Pulse. Quest'esclusiva è già commercializzata in Brasile, Argentina e Messico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

