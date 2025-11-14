Il simbolo del Natale che sta morendo inquieta il mondo
Da qualche anno, soprattutto nelle grandi città, succede qualcosa di strano. Un segno, un oggetto, un rito che per secoli ha accompagnato il Natale sta lentamente scomparendo. Non svanisce all’improvviso, non fa rumore. Si dissolve in silenzio, come una candela che si consuma nella notte senza che nessuno se ne accorga davvero. Sta sparendo veramente – Natale 2025 – Cityrumors.it Ma chi osserva le tradizioni, chi studia i cambiamenti culturali, chi conosce il linguaggio dei simboli lo ha già notato: un pilastro del Natale sta cedendo. E la cosa inquieta. Molto più di quanto ci si voglia ammettere. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#R101FuoriOndaNews: l'albero di #Natale supera Presepe, pranzo e Vigilia come simbolo del Natale per 9 italiani su 10 Vai su X
Due luoghi simbolo del Natale: Sant’Agata Feltria con “Il Paese del Natale” e Candelara con la sua famosa festa delle candele. ? Un viaggio tra borghi, mercatini e magia pura. Quando? ? Domenica 7 Dicembre Per scoprire il programma completo e i pr - facebook.com Vai su Facebook