Da qualche anno, soprattutto nelle grandi città, succede qualcosa di strano. Un segno, un oggetto, un rito che per secoli ha accompagnato il Natale sta lentamente scomparendo. Non svanisce all’improvviso, non fa rumore. Si dissolve in silenzio, come una candela che si consuma nella notte senza che nessuno se ne accorga davvero. Sta sparendo veramente – Natale 2025 – Cityrumors.it Ma chi osserva le tradizioni, chi studia i cambiamenti culturali, chi conosce il linguaggio dei simboli lo ha già notato: un pilastro del Natale sta cedendo. E la cosa inquieta. Molto più di quanto ci si voglia ammettere. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Il simbolo del Natale che sta morendo inquieta il mondo