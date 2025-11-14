Il ritorno di Maria Rosaria Boccia | Sangiuliano fa folklore E a cronisti mostra il libretto esami e il certificato di laurea

«A me questa campagna elettorale sembra tutto folklore». A partire da quel 'Make Naples great again' stampato sul cappellino rosso di Gennaro Sangiuliano, l’ex ministro della Cultura capolista di Fdi in Campania, con il quale ormai l’appuntamento è nei tribunali per le conseguenze del caso nato dalla mancata nomina a consigliera del Mic. Gonna e maglioncino nero, capelli biondi sciolti lungo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il ritorno di Maria Rosaria Boccia: "Sangiuliano fa folklore". E a cronisti mostra il libretto esami e il certificato di laurea

