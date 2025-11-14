Il primo esercito di robot l’annuncio dalla Cina
(Adnkronos) – Il primo 'esercito' di umanoidi arriva dalla Cina. La Ubtech Robotics, azienda che si definisce leader nel settore degli 'humanoid robots', con un video ha presentato l'esercito di Walker S2, i robot che verranno consegnati a partner e clienti. "Il futuro dell'automazione industriale è qui", annuncia la Ubtech con una clip che risulta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il 13 novembre 1940 viene presentato all'Esercito Americano il primo prototipo della Willys Jeep. - facebook.com Vai su Facebook
@Leonardo_IT e #Rheinmentall, primo ordine per l’Esercito Italiano. Cosa aspettarsi dai conti del colosso guidato da Cingolani Vai su X
Il primo esercito di robot, l'annuncio dalla Cina - Video - La Ubtech Robotics, azienda che si definisce leader nel settore degli 'humanoid robots', con un video ha presentato l'esercito di Walker S2, i robot ... Come scrive adnkronos.com
Il primo esercito di robot, l’annuncio dalla Cina - La Ubtech Robotics, azienda che si definisce leader nel settore degli ‘humanoid robots’, con un video ha presentato l’esercito di Walke ... Riporta msn.com
Il video del primo esercito cinese di umanoidi autonomi - La Cina avvia produzione di massa dei robot umanoidi Walker S2 di UBTech, rivoluzionando automazione industriale. Si legge su blitzquotidiano.it