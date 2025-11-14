Il primo esercito di robot l’annuncio dalla Cina

Periodicodaily.com | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il primo 'esercito' di umanoidi arriva dalla Cina. La Ubtech Robotics, azienda che si definisce leader nel settore degli 'humanoid robots', con un video ha presentato l'esercito di Walker S2, i robot che verranno consegnati a partner e clienti. "Il futuro dell'automazione industriale è qui", annuncia la Ubtech con una clip che risulta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

primo esercito robot l8217annuncioIl primo esercito di robot, l'annuncio dalla Cina - Video - La Ubtech Robotics, azienda che si definisce leader nel settore degli 'humanoid robots', con un video ha presentato l'esercito di Walker S2, i robot ... Come scrive adnkronos.com

primo esercito robot l8217annuncioIl primo esercito di robot, l’annuncio dalla Cina - La Ubtech Robotics, azienda che si definisce leader nel settore degli ‘humanoid robots’, con un video ha presentato l’esercito di Walke ... Riporta msn.com

primo esercito robot l8217annuncioIl video del primo esercito cinese di umanoidi autonomi - La Cina avvia produzione di massa dei robot umanoidi Walker S2 di UBTech, rivoluzionando automazione industriale. Si legge su blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Primo Esercito Robot L8217annuncio