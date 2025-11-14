Il Panificio Vergine torna nella prestigiosa classifica nazionale

Lecceprima.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDO' - La guida “Pane&Panettieri d’Italia 2026” di Gambero Rosso torna a raccontare l’eccellenza della panificazione nazionale e anche quest’anno il Salento figura tra i protagonisti.Sono numerosi i panifici della provincia di Lecce selezionati nella nuova edizione della guida, a conferma di un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

