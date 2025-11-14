Il giardino con i lampioni abbattuti e abbandonati | Così da mesi incuria totale FOTO

Firenzetoday.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lampione con la base spaccata e abbandonato in terra, circondato da tre transenne del Comune di Firenze. Faceva bella mostra di sé nel parco di Villa Fabbricotti il 14 agosto scorso, come documentato, tra tanti episodi di incuria, da FirenzeToday. E già allora risultava abbandonato da molto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

giardino lampioni abbattuti abbandonatiIl giardino con i lampioni abbattuti e abbandonati: "Così da mesi, incuria totale" / FOTO - Un lampione con la base spaccata e abbandonato in terra, circondato da tre transenne del Comune di Firenze. Da firenzetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Giardino Lampioni Abbattuti Abbandonati